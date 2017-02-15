Експертиза не підтвердила версію про підпал на сміттєзвалищі поблизу Львова

Експертиза не підтвердила версію стосовно підпалу на Грибовицькому сміттєзвалищі, де внаслідок пожежі загинуло троє осіб.

Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНІАН.

“Харківський науково-дослідницький інститут остаточно зробив експертизу, що на львівському звалищі не було підпалу, а було самозагоряння через використання неефективних технологій”, – сказав Луценко.

За його словами, щойно цей висновок дійде до Львова, місцевій прокуратурі буде поставлено завдання розслідувати наявність злочинної недбалості у діях посадових осіб Львівського міськвиконкому.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. В ході гасіння стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства ”Збиранка”. 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайдено.

Підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей на сміттєзвалищі, було оголошено директору ЛКП ”Збиранка”, його заступнику, а також начальнику полігону.