Експерти прогнозують, що до кінця тижня долар подешевшає

Офіційний курс долара до кінця тижня може трохи знизитися – до 26,9 грн за долар, а готівковий долар у банках торгуватиметься за 26,6/26,9 грн.

Про це йдеться у прес-релізі компанії Альпарі, повідомляє Укрінформ.

“Цього тижня триватиме зміцнення гривні, проте темп цього зростання продовжує сповільнюватися. Офіційний курс долара і на міжбанку до кінця тижня може трохи знизитися до 26,9 грн за долар, а готівковий долар у банках торгуватиметься за 26,6/26,9 грн”, – йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що ситуація на валютному ринку продовжує стабілізуватися. Про це свідчать відразу дві тенденції: тривале плавне зміцнення гривні і зменшення спредів між різними сегментами ринку. За минулий тиждень офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, і середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, змінилися абсолютно синхронно, знизившись з 27,03 грн до 26,98 грн, або на 0,2%. Середні курси купівлі/продажу долара на готівковому ринку у банках зменшилися за тиждень з 27,00/27,34 до 26,81/27,12. Таким чином, купівля знизилася на 0,7%, а продаж – на 0,8%.