Екс-тренер “Динамо”, “Дніпра” і збірної України Павлов оголосив про завершення кар’єри

Відомий український тренер Микола Павлов, останнім клубом якого був маріупольський «Іллічівець», заявив про завершення тренерської кар’єри, повідомляє Футбол-24.

“Я вирішив закінчити тренерську кар’єру. Займаюсь громадською діяльністю. Ми створили «Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу», де колеги довірили мені посаду президента. Зараз ми вже знайшли місце під офіс – у готелі «Русь». Потихеньку починаємо працювати, думаємо над проектами. Мені, наприклад, хочеться зробити щось хороше для киян, для лівого берега, де я народився. Створювати умови для дитячих тренерів, будувати. Знаходжу потрібних людей, і зізнаюся, що мені це вдається”, – зазначив Павлов.

“Ситуація, яка зараз відбувається в українському футболі, мені нагадує початок 90-х. Коли Союз розвалився і всі провідні тренери України – Кучеревський, Лемешко та інші – поїхали шукати щастя за кордон. На частку молодих тренерів, серед яких був і я, випало стояти біля керма клубів. Зараз схожа ситуація: фахівці мого покоління повинні дати дорогу молодим, у яких і бажання багато, і можливості не менші, ніж були у нас. Ми ж тоді приходили практично в руїни, коли всі розбіглися”, – додав тренер.

Павлов відомий як тренер київського “Динамо”, “Дніпра” і збірної України. З “Динамо” він завоював титул чемпіона України сезону 1994/95, з “Дніпром” – срібний призер чемпіонату України 1992/93 і бронзовий призер чемпіонату України 1991/92. Володар Кубка України сезону 2008/09 з полтавською “Ворсклою”. В якості гравця ставав чемпіоном СРСР 1983 року і бронзовим призером чемпіонату СРСР 1984 р. у складі “Дніпра”.