Донецький “Олімпік” розізлив львівську публіку

Донецька команда з неповагою віднеслася до нечисленних глядачів.

Як повідомляє ПлюсСпорт, на матч “Олімпіка” проти “Сталі” у Львові було продано аж 25 квитків, хоча насправді уболівальників на трибунах було трішки більше – зокрема діти і близько 30 фанів сталеварів, які спеціально приїхали до Львова.

Для нечисленних львів’ян, які прийшли на цей матч, стало неприємною несподіванкою, що програмка на цю гру була написана російською мовою.

Навіть “Шахтар” не дозволяв собі такого і готував програмки на свої матчі на “Арені Львів” українською.