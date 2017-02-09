ДАБІ заборонила будівництво багатоповерхівки на вул. Під Дубом у Львові

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено позапланову перевірку законності видачі управлінням архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради двох містобудівних умов і обмежень замовнику будівництва, ТОВ «Форум Парк-Захід».

Як повідомляється на сайті Держархбудінспекції, посадовими особами Інспекції виявлено, що вищезазначені містобудівні умови та обмеження щодо забудови земельної ділянки по вул. Під дубом, 26 під багатоквартирний житловий будинок видані з суттєвими порушеннями містобудівної документації. Зокрема, встановлено невідповідність будівництва Генеральному плану забудови Львів та заниження класу наслідків і категорії складності об’єкту.

За результатами проведеної перевірки прийнято рішення про скасування містобудівних умов і обмежень забудови даної ділянки. Департаментом вживаються заходи по припиненню будівельних робіт на вказаному об’єкті.

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