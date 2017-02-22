ДАБІ виявила самочинну реконструкцію промислового об’єкту на Львівщині

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено перевірку на об’єкті з реконструкції цеху виготовлення виробів з пластмас ПрАТ УРСП «ЛАКМА».

Як повідомляється на сайті Держархбудінспекції, під час контрольно-інспекційного заходу посадовими особами Держархбудінспекції виявлено факт самочинного будівництва на об’єкті з реконструкції цеху виготовлення виробів з пластмас ПрАТ УРСП «ЛАКМА» по вул. Самбірська,85/2 у м. Дрогобич. За результатами перевірки встановлено, що будівельні роботи розпочато відповідних дозвільних документів.

На підставі виявленого правопорушення ПрАТ УРСП «ЛАКМА» видано припис про зупинення виконання будівельних робіт та накладено штрафні санкції на суму понад 150 000 грн.