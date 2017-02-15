Ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40%, якщо не будуть продовжені покладені на НАК “Нафтогаз України” спеціальні зобов’язання з продажу газу для населення на пільгових умовах.

Про це повідомив головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко у своїй колонці НВ Бізнес.

“Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні зобов’язання, то, виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%”, – повідомив він.

Вітренко також нагадав, що з 1 квітня поточного року Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду лібералізацію ціноутворення на газ для потреб населення, і для продовження спецзобов’язань бажано отримати їх схвалення.

“Якщо держрегулювання продовжать, з чим ще повинен погодитися МВФ, оскільки в меморандумі уряд обіцяв Фонду, що спеціальні обов’язки вводилися тільки до 1 квітня, то тоді підвищення цін, можливо, вдасться відкласти до жовтня”, – пояснив він.