Чиновник міськради Львова постане перед судом за трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі

На Львівщині завершено розслідування на скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця департаменту Львівської міської ради, підозрюваного у неналежному контролі за діяльністю львівського комунального підприємства «Збиранка», що призвело до загибелі людей на Грибовицькому сміттєзвалищі у травні 2016 року.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області поліція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника відповідного департаменту Львівської міської ради, якому підзвітне та підконтрольне ЛКП «Збиранка», за фактом вчинення службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний посадовець неналежно поставився до виконання своїх обов’язків щодо здійснення контролю за підпорядкованим підприємством. Зокрема, не забезпечив визначення відповідної стратегії розвитку підприємства в частині вжиття заходів до інженерної стійкості «тіла» Грибовицького сміттєвого полігону, тобто перешарування, ущільнення полігону, зміцнення його укосів тощо, а також загалом проведення на цьому підприємстві перевірок.

Всі наведені порушення призвели до зсуву в травні 2016 року укосу Львівського міського полігону ТБО, під завалами якого загинули люди.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.