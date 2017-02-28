Аваков закликав парламент надати його відомству додаткові повноваження

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав парламентаріїв і Кабінет міністрів ухвалити необхідні рішення і наділити органи внутрішніх справ необхідними повноваженнями для зняття вугільної блокади, розгорнутої на Донбасі.

Про це він сказав під час спеціальної наради з представниками металургійного комплексу під головуванням прем`єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляє УНІАН.

«Звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже потрібно закінчувати, давайте ухвалимо закон, що кожний громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви не хочете такий закон? Такого закону немає, напевно, і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є, і давайте надамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію», – сказав очільник МВС.

«Я просив би керівників АТЦ (антитерористичного центру), зважуючи всі відповідні рішення антитерористичного центру, який керує усіма силовими операціями в зоні АТО, зваживши всі наші багатотерпимості, ухвалити відповідні рішення. І ми ці рішення забезпечимо», – сказав він.

Як повідомлялося, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО, яка розпочалася наприкінці січня 2017 року.

Блокаду організували ветерани АТО і деякі народні депутати. Спочатку метою блокади була зупинка контрабанди, яка переправляється через лінію розмежування. Разом з тим, з часом, блокада призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території, але в рамках роботи підприємств, які зареєстровані в Україні і платять податкові відрахування в український бюджет.

З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів, мінімум, 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

Крім того, втрати почали відчувати підприємства металургії. За підрахунками об`єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол. Крім того, блокада змушує купувати вугілля за валюту на зовнішніх ринках. Найбільш очевидним є ринок Росії. Однак закупівля російського вугілля не представляється можливою з політичних причин, оскільки Росія веде війну проти України, і з економічних причин. За інформацією низки українських металургійних підприємств, російський кокс вже подорожчав на 37%, що робить виробництво українського чавуну на такому імпортному вугіллі нерентабельним.

При цьому представники металургійних підприємств відзначали, що продовження блокади призведе до зупинки підприємств протягом кількох днів, а повторний запуск виробничих потужностей потребує кількох місяців.

Прем`єр-міністр Володимир Гройсман закликав організаторів блокади пояснити свої дії – не лише владі, а й також колективам металургійних підприємств, які поставлені на межу зупинки.