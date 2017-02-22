Аспірантка зі Львова стала заступником міністра енергетики

Львів’янку Наталію Бойко призначили заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції.

Про це повідомила прес-служба Міненерго.

Зазначимо, що пропозиція обійняти посаду заступника міністра з питань євроінтеграції Наталії Бойко надійшла від голови Міненерго Ігоря Насалика.

До цього 27-річна Наталія Бойко працювала менеджером реформи енергетики в проектному офісі Національної ради реформ під головуванням президента України.

У 2015 році Наталія Бойко була головним консультантом департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації президента, де аналізувала та доопрацьовувала законопроекти та готувала аналітичні матеріали у сфері регулювання ринків нафти і газу та ринку електроенергії.

Згідно з даними РБК-Україна, до 2015 року Бойко працювала у місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) в офісі компанії ERM на посаді консультантки і координаторки проектів для міжнародних газодобувних компаній та фінансових інституцій.Спеціалізувалася на питаннях у сфері екології, правового регулювання, правил охорони праці і техніки безпеки в Україні – зокрема, в секторі нафти і газу.

Заступниця міністра навчалася на юридичному факультеті в Університеті Гумбольдта в Берліні, наразі є аспіранткою Львівського національного університету імені Івана Франка, де у 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою на юридичному факультеті.

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