Анатолій Тимощук завершив професійну кар’єру футболіста

Анатолій Тимощук прийняв рішення завершити професійну кар’єру футболіста, повідомляє SportArena з посиланням на інтерв’ю гравця телеканалу Футбол 1.

«Не шукаю ніяких клубів і спокійно завершив свої футбольні виступи», — заявив Анатолій. – Зараз вирішив взяти час на відпустку і переосмислення того, що відбувається, і нового статусу в своєму житті. Найближчим часом на всі свої запитання дам відповіді».

Також екс-хавбек збірної України підкреслив, що у нього немає пропозицій про продовження футбольної кар’єри футболіста, але є варіанти попрацювати в ролі тренера.

«На даний момент більше пропозицій про тренерську роботу. Не чекаю пропозицій продовжити кар’єру гравця, адже майже на 100% впевнений, що припиняю свої виступи на футбольному полі. Буду допомагати молодим гравцям домагатися успіху».

Останнім клубом Тимощука був казахстанський Кайрат, який футболіст залишив в листопаді минулого року після закінчення терміну дії трудової угоди. Після цього повідомлялося про те, що Тимощук може продовжити активні виступи у футболі, або ж стати одним з помічників Мірчі Луческу у пітерському Зеніті.

Анатолій Тимощук успішно завершив своє навчання на тренерських курсах у центрі ліцензування ФФУ, після чого отримав диплом PRO-зразка. За свою багаторічну кар’єру Анатолій Тимощук пограв за Волинь, Шахтар, Зеніт, Баварію і Кайрат. Є переможцем Ліги чемпіонів-2012/13, володарем Кубка УЄФА-2007/08, триразовим чемпіоном України (2001/02, 2004/05, 2005/06), триразовим переможцем Кубка України (2000/01, 2001/02, 2003/04), володарем Суперкубка України 2005, дворазовим чемпіоном Росії (2007, 2014/15), дворазовим чемпіоном Німеччини (2009/10, 2012/13), дворазовим володарем Кубка Німеччини (2009/10, 2012/13), а також володарем Кубка Казахстану-2015.

У складі національної збірної України Тимощук брав участь у фінальній частині чемпіонату світу-2006 і чемпіонатів Європи-2012 і 2016. Всього за жовто-синіх провів 144 матчі, в яких відзначився 4 голами.

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