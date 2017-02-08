8 лютого Церква вшановує святих Давида і Аркадія

За церковним календарем 8 лютого вшановують преподобних Ксенофонта, дружину його Марію та синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, мучеників Ананія пресвітера, преподобного Симона Ветхого, преподобного Феодора, ігумена Студійського, святителя Йосифа – архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ-відновителя.

У народі в цей день колись передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші: якщо на Ксенофонта вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги. У давнину в цей день побоювались заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай у майбутньому році: «Заметіль на хати — будуть погані харчі».

Іменинниками 8 лютого є:

Федір, Марія, Давид, Павло, Аркадій.

8 лютого народились:

1822 — Опанас Маркевич (Маркович), український фольклорист, народознавець, етнограф, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського Братства, чоловік М. Вілінської (Марко Вовчок).

1904 — Ігор Белза (Дорощук), історик культури, композитор і педагог. Праці у галузі музичної славістики.

1922 -Григорій Василенко, український економіст та історик. Дослідник зарубинецької, черняхівської культур (праці «Руси», «Велика Скіфія»).

Події 8 лютого:

1106 — Великий князь Київський Володимир Мономах склав «Повчання» — перший дидактично-художній твір княжої Русі

1914 — у Монреалі створили українське видавництво «Новий Світ»

1921 — Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник «Асканія-Нова».

8 лютого в історії світу:

В цей день 1828 року народився Жюль Верн — французький письменник, «батько наукової фантастики» («Навколо світу за 80 днів», «Таємничий острів», «Діти капітана Гранта»…). Чи знаєте ви, що відома українська письменниця Марко Вовчок була особисто знайома з Жулем Верном, котрий передав їй виключне право перекладу його творів російською мовою. Згідно з даними ЮНЕСКО, за кількістю перекладів мовами народів світу, книги Жуля Верна займають третє місце, поступаючись лише творам сценаристів студії Уолта Діснея і книгам Агати Крісті.

8 лютого 1834-го року народився Дмитро Менделєєв, російський хімік, автор періодичної таблиці хімічних елементів (1869 рік). Чи знаєте ви кілька фактів, які пов’язують вченого і з Україною? По-перше, ще молодим, після закінчення педінституту, Мендєлєєв захворів туберкульозом, прогнози лікарів були не дуже оптимістичними і він терміново виїхав на консультацію до Миколи Пирогова, котрий тоді працював у Сімферополі. Той заспокоїв Мендєлєєва і сказав, що він житиме ще довго. І справді — Мендєлєєв досить швидко видужав і повернувся до Росії. А у 1903 році Мендєлєєв був першим головою екзаменаційної комісії недавно заснованого Київського політехнічного інституту.

В цей день у 1837 році відбулася дуель Олександра Пушкіна із Жоржем Дантесом на Чорній річці у Петербурзі, в результаті якої російський поет був поранений: куля перебила шийку стегна і проникла в живіт. Поранення виявилось смертельним.

В цей день 1879-го інженер Сенфорд Флемінґ вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.

8 лютого у 1928 році відбулася перша передача телесигналу через океан – із Лондона до Нью-Йорку.

А у 1931 року відбулося урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі. Місто розташоване в межах агломерації Делі, та було сплановано Едвіном Лютьєном, відомим британським архітектором ХХ століття.

«Рідна країна»