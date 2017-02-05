5 лютого Церква вшановує святих Агафангела та Климента

5 лютого православна церква відзначає день мученика Агафангела, а також вшановує пам’ять великомученика Климента.

Ці дві людини свого часу постраждали за віру в Ісуса Христа, зазнали велику кількість тортур від язичників, але від правди не зреклися.

Це день повсякденних турбот. Працювати 5 лютого не заборонялося. У день Агафія-Полухлібника продовжували рахувати, скільки їжі потрібно для худоби, дивилися, що є в засіках. Якщо вимагалося, поповнювали свої запаси, тому що навесні зерно різко зросла в ціні, а як раз на початку лютого можна було купити його вигідніше. Вся сім’я раділа, якщо виявлялися надлишки припасів. Також проводилася перевірка зерна, підготовленого для сівби. Перебирали насіння, позбавлялися від зерен, які виявлялися зіпсованими. Приводили в порядок погреби і сховища. Згадували народні прикмети.

Господарі 5 лютого прибирали у засіках – вимітали непотрібний сміття, мили стіни, підлога, лагодили дах, двері. Таким чином, готували приміщення для нового врожаю. Казали: «Агафій спини в засіках не розгинає, рахунок зерна веде». День, як правило, проходив у клопотах, адже раніше була велика кількість свят, і накопичилося багато роботи. Попереду була весна і посівні, а тому, слід було подбати про все заздалегідь.

Народні прикмети на 5 лютого

Багато снігу – багато хліба Якщо на Агафія вдарив мороз, і світить сонце, значить, у серпні буде спекотно Сонячний день 5 лютого – буде рання весна Якщо синиці голосно щебечуть вранці – чекай морозів найближчим часом Білка 5 лютого скаче по деревах – можливе настання відлиги Багато снігу лежить на землі – прикмета того, що рік буде врожайним Сильний мороз – весна настане рано Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року Якщо людина народилася 5 лютого, то він проживе довго, але буде відрізнятися слабким здоров’ям Господині пекли на Агафія-Полухлібника курячі пироги, які символізували сімейне щастя і родючість. Вважалося, що кожен член сім’ї 5 лютого повинен з’їсти бодай шматочок. Залишки згодовували худобі Білка вибралася з гнізда – прикмета до того, що треба чекати відлиги