4 лютого Церква вшановує святого апостола Тимофія

Святий апостол Тимофій був родом з Малої Азії.

В 52 році його навернув до Христа святий апостол Павло. Коли апостоли Павло і Варнава відвідали вперше Ликаонські міста, апостол Павло в Лістрі зцілив кульгавого від народження, і багато жителів міста увірували в Христа, серед них був і майбутній апостол, юнак Тимофій, а також його близькі. Він став ревним учнем апостола, а згодом його постійним супутником і співробітником у проповіді Євангелія. Апостол Павло любив святого Тимофія і називав його в Посланнях своїм улюбленим сином.

У 65 році апостол Павло висвятив апостола Тимофія в єпископа Ефеської Церкви, якою святий Тимофій керував 15 років.

Святий Тимофій закінчив життя мученицьки. В Ефесі язичники здійснювали свято на честь ідолів і носили їхніми вулицями міста, супроводжуючи нечестивими обрядами та піснями. Святий єпископ Тимофій намагався зупиняти і напоумляти засліплених ідолопоклонством людей. Язичники кинулися на святого апостола, били його, тягли по землі й, нарешті, побили камінням. Мученицьку смерть за Христа святий апостол Тимофій сприйняв у вісімдесятому році.