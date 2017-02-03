3 лютого Церква вшановує святого Максима

3 лютого православні християни вшановують пам’ять преподобного Максима Грека.

Преподобний Максим, був греком за походженням, але здобув освіту в Італії, де знайшли притулок багато біженців після падіння Константинополя. Тут він зміг познайомитися з багатьма діячами Відродження, був знайомий зі знаменитим проповідником Єронімом Савонаролою. Після повернення в 1507 році він приймає чернецтво у Ватопедському монастирі на святій горі Афон.

У 1515 році він був посланий на Русь, на прохання великого князя Василя III, для перекладу книг. Вивчивши мову, він зайнявся перекладом псалтирі. Опинившись втягнутим у суперечку з питання монастирського землеволодіння, Максим прийняв сторону некористолюбців. Преподобний також виступив з критикою недосконалості російського релігійного життя.

Все це викликало до нього ненависть із боку вищого суспільства, у 1525 році його звинуватили в єресі й заслали в Йосифо-Волоцький монастир. Через шість років йому було пред’явлено звинувачення в «псуванні» книг і віддали під нагляд єпископа Тверського Акакія.

Неодноразові клопотання за нього з боку східних патріархів полегшили його долю, і він був переведений до Троїцько-Сергієвого монастиря, де він і помер у 1556 році.

За народними повір‘ями, якщо в цей день помолитися Максиму Греку за дорогої людини, то все в його житті буде добре.

Молитва Максиму Греку захистить від біди і дарує надію на майбутнє. Часто цьому святому молилися дівчата на виданні без приданого, сироти, знедолені люди.

Говорили, що 3 лютого при наявності нерозв’язної проблеми можна піти в ліс, відшукати там березу і притулитися до неї, розповісти про все, що тривожить. Вважається, що по дорозі назад вірне рішення обов’язково знайдеться.

Народні прикмети на 3 лютого

Якщо на Максима через хмари видно Місяць – це до хорошого врожаю пшениці.

Ясна погода 3 лютого – чекай затяжних морозів.

Якщо подружжя візьмуться за руки і струсити сніг з дерева, яке росте в їхньому дворі, то це обіцяє їм процвітання і щастя.

Якщо Місяць 3 лютого прихований за хмарами, які швидко пливуть по небу – чекай доброго врожаю.

Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить, це до добра – кажуть, що Бог від чогось лихого відвів.

На Максима, 3 лютого, якщо зробиш добру справу, то добро обов’язково повернеться.