28 лютого Церква вшановує святого апостола Онисима

Онисим у молодості був рабом Филимона, знатного християнина, який жив у місті Колосах Фригійської області.

Після того як Онисим завинив перед своїм паном і боячись покарання зник у Римі, він незабаром був спійманий і посаджений у в’язницю. У в’язниці він зустрівся з апостолом Павлом, був просвічений останнім і прийняв святе Хрещення. У в’язниці святий Онисим як син служив апостолу Павлу. Апостол Павло, який особисто знав святого Филимона, написав йому лист, в якому просив пробачити втікача і прийняти його як брата; з цим листом він послав святого Онисима до його господаря, позбавивши себе самого допомоги, яку дуже потребував.

Святий Филимон отримав лист і не тільки простив Онисима, але і відпустив його на волю, пославши назад у Рим до апостола Павла. Після смерті апостола Павла святий Онисим служив апостолам до їхньої смерті і був поставлений ними в єпископа. Він проповідував Євангеліє в багатьох країнах і містах: в Іспанії, Карпетанії, у Колосах, у Патрах. У глибокій старості святий Онисим зайняв єпископський престол в Ефесі, після апостола Тимофія. У царювання імператора Траяна святого Онисима судили і заслали в місто Путіоли. Через деякий час святого апостола знову викликали в столицю, де жорстоко побили камінням і потім усікли голову мечем.