25 лютого Церква вшановує святого Олексія

Святитель Олексій, в миру Єлевферій, народився в 1292 році в сім’ї боярина Феодора Бяконта. За переказами, на дванадцятому році життя, він заснув під час лову птахів і почув слова: «Що марно трудишся? Ти будеш ловити людей». З цього дня хлопчик став прагнути до самоти і в п’ятнадцять років зважився стати ченцем.

У 1320 році він вступив у Богоявленський монастир, де провів більше двадцяти років. Серед відомих подвижників цієї обителі були старець Геронтій і Стефан, брат святого Сергія Радонезького.

Митрополит Феогност запропонував майбутньому святителю залишити монастир і завідувати судовими справами Церкви. Цю посаду святий виконував впродовж 12 років зі званням митрополичого намісника.

У 1356 році, під час поїздки до Константинополя його митрополія була підтверджена офіційно патріархом Калістом.

У 1357 році він, за переказами, зробив поїздку до ординського хана і зцілив його дружину Тайдулу. Після смерті великого князя Івана, святитель був регентом біля малолітнього Димитрія Донського.

Святитель Олексій прожив 78 років. Він помер у лютому 1378 року.

Приблизно через 50 років святитель був прославлений серед святих.

За православним календарем 25 лютого іменини відзначають Антон (Антоній), Олексій, Євгеній, Марія, Мелетій.

У народі 25 лютого називали «рибним днем», оскільки на вечерю було прийнято готувати пироги-пиріжки з начинкою з риби. Крім цього, численні прикмети в цей день були покликані підказати рибалкам, коли очікувати хорошого улову.

В старовину знахарі намагалися саме 25 лютого лікувати переляк. Вважалося, якщо людина дуже сильно злякався, то зцілювати його необхідно особливим чином, інакше він згодом захворіє.

Народні прикмети на 25 лютого: тумани – літо буде дощовим; холодний день – весна настане рано і буде теплою.