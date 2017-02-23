23 лютого Церква вшановує святу Анну

23 лютого християни вшановують пам’ять святої благовірної княгині Анни Новгородської.

Благовірна княгиня Анна Новгородська, дружина великого князя Ярослава Мудрого, дала справжнє християнське виховання своїм дітям, які відрізнялися міцною вірою в Бога, працьовитістю, правдивістю і вченістю.

Її син Мстислав став згодом великим князем Київським, а дочки – королевами західноєвропейських держав. Сама ж княгиня, залишивши світ, пішла в монастир, де і закінчила свої дні в суворому послуху і молитві в 1056 році.

 

Новини за темою

 
Loading...