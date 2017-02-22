22 лютого Церква вшановує святого Никифора

Святий мученик Никифор жив у місті Антіохії Сирійській. У цьому ж місті мешкав священник на ім’я Саприкій, з яким Никифор був дуже дружний. Якось вони посварились, і давні хороші відносини змінила ворожнеча і ненависть.

Через деякий час Никифор розкаявся і не раз просив через своїх друзів вибачення в Саприкія, але той не хотів пробачити його. Тоді Никифор сам прийшов до свого колишнього друга і гаряче просив вибачення, але Саприкій був невблаганний.

У цей час імператорами Валеріаном і Галієном було розпочато гоніння на християн, і одним з перших був викликаний на суд священник Саприкій. Він твердо сповідав себе християнином, витерпів катування за свою віру і був засуджений до смерті через усічення мечем. Коли його вели на страту, Никифор зі сльозами благав пробачення.

Саприкій навіть перед смертю не захотів пробачити свого брата-християнина. За це Господь забрав від Саприкія благодать, яка зміцнювала його весь цей час, і він раптом забоявся смерті і погодився принести жертву ідолам.

Тоді святий Никифор сказав катам: «Я християнин і вірую в Господа нашого Ісуса Христа, від Якого відмовився Саприкій. Карайте мене замість нього».

Відразу ж кати донесли про це правителю. Був наказ: Саприкія відпустити, а замість нього вбити мечем Никифора. Так сприйняв мученицький вінець святий Никифор.