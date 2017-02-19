19 лютого буддисти святкують Сагаалган – Новий рік, який здавна у всіх культурах і традиціях має загальний символічний сенс – позбавлення від проблем і невдач, року що минає, надія на добробут, родючість і процвітання в майбутньому році.

У буддійської традиції святкування Нового року припадає на перший весняний молодик за місячним календарем. За три дні до настання свята в храмах здійснюється особливий молебень, присвячений дхармапалам – десяти божествам Вчення. За день до Нового року проводиться обряд Дугжууба – церемонія духовного очищення, котрий допомагає перейти з року старого в новий рік, позбувшись від вантажу торішніх бід, гріхів та нещасть.

У день, що безпосередньо передує Новому року, здійснюється окремий молебень богині Шрі-Деві (у Тибеті – Балдэн Лхамо), яка вважається покровителькою столиці Тибету. У храмах протягом всього дня і ночі проходять урочисті служби – хурали.

У перший день року не можна ходити в гості, його треба провести в колі сім’ї, а відвідування родичів і друзів почнеться з другого дня і може тривати до кінця місяця – весь цей “білий місяць” вважається святковим.