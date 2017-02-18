18 лютого Церква вшановує святого Феодосія

Святитель Феодосій, архієпископ Чернігівський, народився на початку 30-х років XVII століття в Подільському краї.

Він походив із древнього дворянського роду Полоницьких-Углицьких. Батьками його були ієрей Микита та Марія. Ім’я, дане святителю Феодосію при хрещенні, залишилося невідомим. Юнаком він вступив у духовне училище, так звану Києво-Братську колегію, при Київському Богоявленському монастирі. У роки навчання остаточно визначилося покликання святого до чернечого подвигу. Вільний від занять час він віддавав молитві, читанню Святого Письма і роздумам на богословські теми.

Після отримання освіти майбутній святитель прийняв постриг у Києво-Печерській Лаврі і був названий Феодосієм у честь преподобного Феодосія Печерського. У 1664 році його призначили настоятелем знаменитого Києво-Видубицького монастиря. Ця обитель незадовго до того знаходилася в руках уніатів, які привели її в повне розорення. Святий Феодосій зі старанністю взявся за справу, і, завдяки своїй енергії та працьовитості, швидко відновив іночеське життя у Видубицькому монастирі. Коли єпископ Лазар був призначений місцеблюстителем Київської митрополії, він призначив святого Феодосія своїм намісником у Києві, а сам залишався в Чернігові. У цьому званні святий Феодосій брав діяльну участь у багатьох церковних подіях.

У 1688 році святий Феодосій був призначений архімандритом Чернігівського Єлецького монастиря замість померлого архімандрита Іоанникія (Галятовського). У 1692 році 11 вересня святий Феодосій був урочисто хіротонісаний у Московському Успенському соборі Кремля в сан архієпископа Чернігівського. Святий особливо дбав про духовне просвітництво своєї пастви. Святитель Феодосій підтримував існування друкарні в Чернігові, яка видала багато богослужбових книг. За часів святителя Феодосія в Чернігівській єпархії помічається особливий підйом і посилення чернецтва. Велику увагу святитель приділяв духовенству і був суворо розбірливий у виборі кандидатів.

Відмінними рисами особистості святителя Феодосія були – поблажливість, миролюбність, сувора справедливість, глибоке співчуття до всіх, які зверталися до нього за допомогою і порадою, не тільки православних, але і людей інших віросповідань.

В 1696 році 5 лютого святитель Феодосій помер і був похований у Чернігівському Борисоглібському соборі. Прославлення святителя Феодосія відбулося у вересні 1896 року.