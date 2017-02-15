15 лютого – Стрітення Господнє

Свято Стрітення Господнього, яке відзначається 15 лютого відноситься до числа великих двонадесятих свят Православної Церкви.

У східних країнах Стрітення відоме з IV століття.

Це свято встановлено на честь пам’яті про одне з найбільш значущих подій в історії взаємин Господа Бога з людством. Більше двох тисяч років тому, на сороковий день після народження Ісуса Христа, його батьки – Діва Марія і праведний Йосип Обручник принесли Божественне Немовля в Єрусалимський храм, щоб згідно з існуючим законом, віддати свого первістка в дар Всевишньому і подякувати за його появу на світ. У храмі Богородицю та Йосипа зустрів праведний Симеон, який, за переданням, був одним із перекладачів Святого Письма Старого Завіту з єврейської на грецьку мову. Колись, ще молодих літах, Симеон трудився над перекладом книги пророка Ісаії та засумнівався в передбаченні про те, що Христос народиться від земної жінки. Він навіть хотів виправити текст, але в цю мить Симеону з’явився ангел і сказав, що за його сумнів він не помре до тих пір, поки своїми очима не побачить Спасителя. Подивившись на Немовля, праведний Симеон зрозумів, що це і є довгоочікуване диво. Ведений божественним провидінням, Святий взяв його на руки і сказав такі слова: «Нині відпускаєш Ти раба Свого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів…».

Свідком цієї великої події була і стара пророчиця Анна, яка завжди перебувала в храмі, майже весь час проводячи в палких і щирих молитвах до Господа. За свідченнями історії, з 544 року у Візантії було прийнято рішення відзначати Стрітення Господнє більш урочисто. Справа в тому, що на країну один за одним падали нещастя: природні катаклізми, невідомі хвороби, забирали по кілька тисяч чоловік у день. У 544 році християнам було знамення, після якого вони урочисто звершили всенічне бдіння і хресний хід, і незабаром лиха припинилися, а в подяку Богу Стрітення стало відзначатися з великими почестями.

У свято Стрітення на церковних богослужіннях прийнято освячувати свічки. Цей звичай бере свій початок від давньої традиції влаштовувати в цей день святковий хід містом із запаленими свічками і ліхтарями.