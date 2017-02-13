13 лютого Церква вшановує святих Кіра та Іоанна

Святий безсрібник Кір був знаменитим лікарем у місті Олександрії, де народився й виріс.

Він був християнином і лікував всіх хворих безкоштовно, не тільки подаючи допомогу в тілесних хворобах, але зцілюючи також і душевні недуги. Святий лікар проповідував Євангельське вчення, тим самим звертав багатьох язичників до Христа. Під час гоніння імператора Діоклетіана святий Кир пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво, де продовжував лікувати людей своєю молитвою, отримавши від Бога дар зцілювати всі хвороби.

У місті Едессі в той час жив Іоанн воїн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і став розшукувати святого Кіра. Він пішов для цього в Олександрію, а потім в Аравію. Коли Іоанн знайшов святого Кіра, то він усією душею прив’язався до нього. Коли в Єгипті була схоплена християнка Афанасія з трьома юними дочками, святі Кір та Іоанн поспішили прийти до них на допомогу. Вони відвідали дівчаток у темниці, і зміцнили в мужності перед майбутнім подвигом. Сповідниці стійко перенесли всі муки і були обезголовлені. Слідом за ними на тому самому місці стратили святих безсрібників Кира та Іоанна в 311 році. Християни поховали тіла мучеників у церкві святого апостола і євангеліста Марка.

На сьогоднішній день їх мощі знаходяться в Мюнхені, Німеччина.