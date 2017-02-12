12 лютого – Церква відзначає Собор Вселенських святителів

За імператора Олексія Комнина, який правив у кінці одинадцятого століття в Константинополі розгорілася суперечка, яка розділила суспільство на три групи. Мова йшла про трьох святителів і видатних отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоустого.

Одні виступали за те, щоб віддати перевагу святителеві Василію, ніж двом іншим, оскільки він зумів пояснити таємниці природи як ніхто інший і був піднесений чеснотами на ангельську висоту. Інші, навпаки, захищали Златоуста, заперечуючи противникам, що прославлений єпископ Константинополя нітрохи не в меншій мірі, ніж святитель Василь, прагнув боротися з пороками, закликати грішників до покаяння і спонукати народ до вдосконалення за євангельськими заповідями. Третя група виступала за те, щоб визнати головним святителя Григорія Богослова за велич, чистоту і глибину його мови. Вони казали, що ніхто з людей не зміг настільки чудово викласти вчення про Святу Трійцю. Таким чином, кожна група захищала одного отця перед двома іншими, і це протистояння захопило незабаром всіх жителів столиці.

Тоді одного разу вночі три святителі з’явилися уві сні святителю Іоанну Мавроподу, митрополиту Євхаїтському, спочатку по одному, а потім втрьох. В один голос вони йому сказали: «Як ти бачиш, ми всі разом знаходимося поруч з Богом і ніякі сварки або суперництво нас не розділяють. Повели тим, хто свариться, не створювати з-за нас розколів у Церкві, оскільки за життя всі свої зусилля ми присвячували встановленню єдності і злагоди у світі. Потім об’єднай наше шанування в одне свято і склади для нього службу, включивши туди піснеспіви, присвячені кожному з нас».

Тоді святитель Іоанн Мавропод зібрав народ і повідомив про одкровення. Так як всі поважали митрополита за доброчесність і захоплювалися силою його красномовства, сторони партії примирилися. Всі стали просити Іоанна негайно взятися за складання служби загального свята трьох святителів.

У підсумку, свято було встановлено 12 лютого.