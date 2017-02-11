11 лютого Церква вшановує святого Лаврентія

11 лютого – пам’ять преподобного Лаврентія, затворника Печерського і єпископа Туровського.

Свій чернечий шлях преподобний Лаврентій розпочав у затворі в монастирі великомученика Димитрія, який був побудований великим князем Ізяславом у Києві неподалік від Печерського монастиря. Згодом він перейшов у Печерську обитель, де прославився високими подвигами молитви та богомислення, отримав від Господа дар зцілювати хворих та виганяти бісів.

У 1182-му році Лаврентія було зведено в єпископський сан та призначено на Туровську кафедру, де він був наступником знаменитого проповідника – святого Кирила Туровського.

Святитель помер у 1194 році і був похований у Ближніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.