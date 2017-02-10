10 лютого Церква вшановує святого Єфрема

Про життя святого Єфрема відомо вкрай мало.

Судячи з його творів, він одержав гарну освіту, яка включала знайомство з античним язичницьким спадком. Його спадщина надзвичайно широка і включає в себе тлумачення на Святе Писання, проповіді та повчання, численні гімни й молитви, які ввійшли частково в сучасне богослужіння. Ще за життя преподобного вони були переведені на грецьку мову. Єфрем Сирін велику увагу приділяв моральному вченню. Саме в проповідях він розкриває свій талант оратора, не використовуючи зайві риторичні форми, але незмінно переводячи розмову в практичне русло. Частина його проповідей написані у формі діалогу вчителя й учня, частина – як послідовне пояснення того чи іншого фрагмента Священного Писання.