1 лютого Церква вшановує святого Макарія

Преподобний Макарій народився близько трьохсотого року в селищі Птинапор, яке було розташоване на території Єгипту.

Молодий чоловік рано овдовів і після смерті дружини зайнявся вивченням Священного Писання. Коли померли його батьки, Макарій покинув село і став послушником у одного зі старців, який проживав неподалік. Через деякий час він був висвячений у сан диякона місцевої церкви, але досить скоро зник у Фаранскій пустелі в пошуках самотності. Почувши про Антонія Великого, преподобний Макарій став його учнем. За порадою преподобного, останній оселився в Скитській пустелі.

З часом Макарія висвятили в сан пресвітера, після чого він прославився численними чудами. Близько 360 року преподобний заснував монастир, який згодом був названий його ім’ям. Преподобний Макарій Великий помер у 391 році.