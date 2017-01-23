ЗСУ не змінюватимуть напрацьований алгоритм залучення резервістів – Муженко

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що напрацьована система підготовки та посилення бойових підрозділів ЗСУ за рахунок резервістів оперативного резерву першої черги довела свою ефективність, саме тому алгоритм такої роботи з резервом має бути збережений.

Про це Муженко сказав під час наради з керівним складом ЗСУ, повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

«Ми маємо зберегти напрацьовану методику роботи із резервістами. Всі резервісти, яких викликають для посилення бойових підрозділів, мають проходити курс підготовки у навчальних центрах для відновлення навичок та оцінки рівня їх підготовки. Після цього вони направлятимуться в свої частини. Ми маємо досвід направлення у бойові бригади по 1000 резервістів у кожну, більшість з них потрапили саме в ті підрозділи, де раніше проходили службу. Така практика довела свою ефективність», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив на тому, що всі бойові бригади Збройних сил, інженерні, радіотехнічні та інші частини мають отримати практичний досвід розгортання резерву, прийняття, забезпечення та навчання резервістів, а також злагодження посилених ними екіпажів та підрозділів.