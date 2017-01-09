Захисник «Карпат» перейшов у польський «Лех»

Футболіст львівських «Карпат» Володимир Костевич продовжить кар’єру у Познані, захищаючи кольори місцевого клубу «Лех».

Про це повідомляє офіційна сторінка польської команди у мережі Facebook.

Український футболіст підписав з «Лехом» 4-річний контракт.

Сума трансферу становила €300 тис. з бонусами в разі виходу польської команди в єврокубки. У турнірній таблиці чемпіонату Польщі «Лех» займає 5 місце.

Представники «Леха» розповіли, що стежили за футболістом 1,5 роки і переглянули кілька матчів за участю футболіста на живо, зокрема, його гру проти «Шахтаря» і «Динамо».

У поточному сезоні Прем’єр-ліги 24-річний Володимир Костевич провів за «Карпати» 16 матчів.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що львівська команда поповнилась двома екс-гравцями одеського «Чорноморця» – голкіпером Євгеном Боровиком і півзахисником Артемом Філімоновим.

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