Захисник «Карпат» перейшов до іспанського «Луго»

Львівські «Карпати» та іспанський «Луго» домовились про піврічну оренду із правом викупу Василя Кравця.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Захисник залишив Анталью, де свої збори проводять «зелено-білі» та вирушив до Галісії для проходження медогляду і підписання особистого контракту.

Василь Кравець є вихованцем карпатівської школи. Дебют на рівні Прем’єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, у матчі проти одеського «Чорноморця» (2:0). Загалом, за час проведений у першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.

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