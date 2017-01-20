Завтра в більшості областей України очікується потепління

Завтра, 21 січня, в більшості областей України очікується потепління.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

“І не просто потепління, а до відлиги й навіть вдень до невеликих “плюсів”. Лише на сході та в Карпатах ще поморозить”, – прогнозує вона.

Завтра до України прийде атмосферний фронт і суттєво збільшить вологість повітря. Випадатиме сніг, мокрий сніг і навіть подекуди дощ.

Також до потепління та опадів долучиться рвучкий вітер.

“22 січня знову похолодає до невеликих та помірних морозів, а опади припиняться”, – повідомила синоптик.