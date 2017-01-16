Завтра на Львівщині очікується сильний туман – ДСНС

На території більшості областей України 17 січня очікується сильний туман.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 17 січня у Львівській, Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях очікується туман, видимість 200-500 м.