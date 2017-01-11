За минулу добу в зоні АТО загинув військовослужбовець

За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, чотирьох поранено, одного травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Загалом за добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції українських військових.

«З На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар’їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Луганському велися обстріли зі 122 міліметрової артилерії – по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів – по Кримському. По Станиці Луганській – зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського, та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – БМП противника.