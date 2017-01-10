За минулу добу в зоні АТО поранено п’ятеро українських військових

За минулу добу в зоні проведення АТО поранено п’ятеро українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.

За даними штабу на Луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град. З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці бойовики вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер.