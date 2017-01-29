За минулу добу на Львівщині з двох помешкань злодії винесли по 100 тис грн.

У Жовківському районі за минулу добу, 28 січня, невідомі скоїли дві квартирні крадіжки, загалом заволодівши грошима і ювелірними виробами на суму 200 тис грн.

Як повідомили у правоохоронних органах, у селі Заглина з будинку місцевого жителя, підібравши ключі до замків вхідних дверей, викрали 2300 доларів США, золоті персні та ланцюжки. Загалом, на суму 100 тис грн.

Вдень, 28 січня, коли господарів були відсутні вдома, з квартири у місті Рава-Руська, підібравши ключі до замків вхідних дверей, зловмисники викрали 600 євро, 800 доларів США, золотий ланцюжок, сережки і браслет. Сума викраденого також становить 100 тис грн.

Поліція розшукує причетних до крадіжки.