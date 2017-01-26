За минулу добу на Донбасі троє військових отримали поранення

За минулу добу на Донбасі троє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, але троє наших бійців зазнали поранень», – сказав він.

«Зокрема по одному військовослужбовцю було поранено у Троїцькому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів і ще один військовослужбовець зазнав поранення в районі Світлодарської дуги на Луганському напрямку», – сказав Мотузяник.