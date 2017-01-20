За добу в зоні АТО поранено 4 українських військових

За минулу добу в зоні АТО зазнали поранень четверо українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО штабу на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, впродовж доби бойовики здійснили 41 обстріл по позиціях Збройних сил України.

Так, на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українські позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120-міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Там же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.