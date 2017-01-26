З усіх районів Львова почали вивозити сміття – ОДА

У четвер, 26 січня, із території Львова почали вивозити тверді побутові відходи, котрі накопичились на сміттєвих майданчиках.

Про це повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, передає прес-служба обладміністрації. Міське сміття приймають обласні полігони ТПВ, з якими досягнуто офіційних домовленостей.

За словами Романчука, очистку міста від “непотребу” розпочали одночасно в усіх районах Львова. “Перевізники, що обслуговують Львів, зараз працюють на різних вулицях міста. Робота не припинятиметься до повного вивезення сміття, нагромадженого у місті”, – зазначив він.

Як повідомлялося, Львівська ОДА визначила п’ять полігонів у області, куди протягом тижня вивезуть усе сміття зі Львова. Після цього в місті проведуть дератизацію – комплекс санітарно-гігієнічних, технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від гризунів.