З Нацполіції звільнено 7 офіцерів за результатами службової перевірки інциденту у Княжичах

За результатами службової перевірки щодо перестрілки у селі Княжичі на Київщині, внаслідок якої загинуло п’ятеро правоохоронців, з лав Національної поліції звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

”Зокрема, знято з посади керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції. Також звільнено керівників оперативної служби столичного главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події. Крім того, не оцінивши обстановку, яка склалася на місці події, зазначені посадовці доповіли керівництву недостовірну інформацію”, – наголошується у повідомленні.

Також у департаменті поінформували, що посад позбавили ряд керівників Шевченківського управління поліції, які «неналежно проаналізували оперативну інформацію, що призвело до визначення невірного об’єкту нападу».

«Звільнено відповідального від управління поліції охорони, який, прибувши на місце події, несвоєчасно поінформував про вчинення злочину. Разом з іншими з посади усунуто оперуповноваженого Департаменту карного розшуку Нацполіції, який несвоєчасно доповів оперативну інформацію керівництву щодо підготовки до вчинення злочину на території с. Княжичі”, – додали у поліції.

”Ще стосовно 9 поліцейських, у діях яких виявлено порушення, застосовано інші дисциплінарні стягнення. Зокрема, очільника київської поліції та керівника Шевченківського районного управління поліції міста Києва попереджено про неповну посадову відповідність”, – заявили у відомстві.

Висновок службового розслідування направлено до Генеральної прокуратури України, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом перестрілки. Згідно з результатами слідства, Генеральною прокуратурою буде надано остаточну оцінку діям поліцейських.

Як повідомлялося, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.