З лютого сервісний центр МВС у Львові безкоштовно видаватиме довідку про відсутність судимості

З 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні безкоштовно видаватимуть громадянам довідки про відсутність судимості.

Як повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС у Києві, замовити довідку можна буде з вівторка по суботу, у зручний час з 9.00 до 18.00 (у суботу – до 16.45), без обідньої перерви та незалежно від місця реєстрації, інформує УНІАН.

Запит на отримання довідки заповнюється безпосередньо у адміністратора територіального сервісного центру МВС, на місці.

Керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій повідомив, що фахівці працюють над тим, аби вже незабаром довідку можна було замовити та отримати в один “клік” через інтернет.

У центрі також поінформували, що для отримання довідки про несудимість потрібно звернутися до зручного за місцем розташуванням територіального сервісного центру МВС. Заявник під час подання запиту пред’являє посадовій особі центру документ, що посвідчує його особу, а також надає його копію. Особи, які були раніше судимі, повинні мати документ, що засвідчує поточну відсутність судимості.

Термін дії довідки не визначається, оскільки вона надається станом на дату здійснення перевірки.

Надання довідки здійснюється безкоштовно в строк до 30 календарних днів з дня надходження запиту.

Для швидкого інформування та консультування громадян у сервісних центрах МВС працюють: сайт hsc.gov.ua, фейсбук-сторінка fb.com/hsc.gov.ua та телефон на довідок (044) 290-19-88.