Влада Львова заявила про загрозу надзвичайної екологічної ситуації у місті

“Пройшло засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста і ми офіційно повідомили державні органи про те, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів і з’явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації”, – заявив мер міста Андрій Садовий у відеозверненні.

За його словами, усі перевізники, що займаються вивезенням сміття, повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або взагалі не мають куди його вивозити. Садовий також звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст партнерів за кордоном та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалася та проханням про допомогу.

“Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав”, – заявляє мер Львова.

За його словами, місто 8 місяців “знаходиться в сміттєвій блокаді” і чекає допомоги від центральної влади.