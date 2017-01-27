Влада Львівщини вирішила виділити землю під будівництво нового сміттєзвалища – Гройсман

У Львові сьогодні під час засідання у Львівській ОДА за участі прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана було досягнуто домовленість про виділення земельної ділянки на Львівщині, яка буде передана Львівській міській раді для облаштування полігону твердих побутових відходів.

Про це повідомив під час брифінгу у Львівській ОДА прем`єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНІАН.

Він зазначив, що дана ділянка буде знята з конкурсу, на якому розглядалися три ділянки для облаштування полігону, і ця ділянка є в районі гірничо-хімічного підприємства «Сірка» на території Яворівського району.

За словами Гройсмана, дана ділянка повинна бути передана протягом найближчого тижня, а на її облаштування необхідно буде близько 6-7 місяців. Площу ділянки прем`єр не уточнив, однак зазначив, що вона знаходиться в зоні, яка забезпечує екологічну безпеку мешканцям, а також має всі можливості для облаштування і функціонування такого полігону.

На той період, доки буде тривали облаштування нового полігону, міська влада буде шукати механізми утилізації і переробки сміття за наявними домовленостями з сільськими радами області.

Гройсман також зазначив, що з боку уряду буде надаватися всебічна допомога, а також ДСНС буде виділено спеціальну техніку для облаштування цих робіт.

«Я готовий допомагати, але я не готовий цим займатися. Зі свого боку буде надаватися міській владі будь-яке сприяння, але це потребує відповідальності і зусиль саме місцевої влади», – зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, у Львові триває напружена ситуація з вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища після обвалу на ньому та загибелі людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість із них не мають змоги приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів. За даними Львівської міської ради, щоденно місто продукує 650-700 тонн сміття.

Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова.