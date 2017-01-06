В Укргідрометцентрі поінформували про погоду на різдвяні свята

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявляє, що в період 6-7 січня погодні умови будуть надзвичайно контрастними – від 0° у східних та південно-східних областях до 14-19°, місцями – 20-25° морозу в західних та північних областях.

Про це він повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов в Україні, передає УНІАН.

«Сьогодні вже над півднем України утворився циклонічний вихор, який повільно, але пересувається в північному напрямку над територією України. Дійсно, ускладнення погодних умов вже розпочалось в Одеській та Миколаївській областях, де спостерігаються дуже сильні снігопади, практично дуже мала видимість на дорогах, швидкість вітру досягає 20-22 м/с», – заявив він.

За словами Кульбіди, впродовж 6-7 січня ускладнення погодних умов очкується на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської областях. «Це сильні снігопади, хуртовини, снігові замети. З цих усіх областей ми очікуємо, що найбільша кількість опадів випаде на Одещині та в Миколаївській області – приріст висоти снігового покриву складе 30-35 см. Кіровоградська – 25-30 см, Черкаська, Полтавська та Сумська – 20-25 см», – зазначив він.

«Що стосується Чернігівської, Київської, Вінницької областей – то тут приріст висоти снігу становитиме до 19 см. Спокійна ситуація буде в західних регіонах», – додав директор Українського гідрометцентру.

Він відзначив, що в період 6-7 січня погодні умови будуть надзвичайно контрастними. «Тому що, якщо взяти східні області та південний схід України – температура буде близько 0 градусів, в цьому регіоні є висока ймовірність утворення ожеледі, налипання мокрого снігу. Що стосується західних та північних областей, а також Вінницької, частково Черкаської та Кіровоградської областей – то в цей період буде спостерігатись продовження зниження температурного режиму, в нічні години мінімальна температура становитиме від 14 до 19, місцями – 20-25 градусів морозу», – заявив Кульбіда, додавши, що середні показники у цих областях становитимуть – від 8 до 13 градусів морозу.

«Циклон залишить територію України 9 січня, але вже 8 січня інтенсивність опадів зменшиться, швидкість вітру також суттєво зменшиться. Тобто, цей період буде достатньо коротким», – зазначив він.

«Вже з 10 січня буде відмічатись поступове підвищення температурного режиму на фоні відсутності особливо небезпечних погодних явищ», – підсумував директор Українського гідрометцентру.