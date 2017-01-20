В МВС заявляють про зміну пенсійного збору при першій реєстрації транспортного засобу

Зі збільшенням з 1 січня 2017 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1 600 грн змінено ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації транспортного засобу.

Про це повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що відповідно до п. 8 ст. 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації», у разі якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 264 тис. грн – сплачується 3 % (якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Сплачується пенсійний збір в обсязі 4 %, якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто становить більше ніж 264 тис. грн або дорівнює 464 тис. грн.

Відповідно 5 % сплати нараховується у разі, якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (більше ніж 464 тис. грн).

У відомстві нагадують, що проконсультуватися щодо процедури отримання послуг з реєстрації та перереєстрації транспортного засобу можна, зателефонувавши за номером: (044) 290-19-88 або на офіційній сторінці у facebook Головного сервісного центру МВС.