Уряд пропонує ввести штрафи за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ввести штрафи за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Це передбачено проектом закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю», зареєстрованим у парламенті за номером 5629, повідомляє УНІАН.

Зокрема, законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких, зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені дорожніми знаками – лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, де є знак «Водій з інвалідністю», тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроектом передбачено, що на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів мають бути обладнані місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю. Необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування без дотримання вимог щодо розміщення таких місць тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів, у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також пропонуються зміни до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», відповідно до яких розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. При цьому необхідно мати відповідні документи, що підтверджують інвалідність водія або одного із пасажирів. Законопроектом передбачено, що кількість місць для безоплатного паркування становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для одного транспортного засобу з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.