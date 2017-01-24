Уряд готовий допомогти Львову у врегулюванні ситуації з утилізацією відходів – прем’єр

Уряд готовий допомогти Львову у врегулюванні ситуації з утилізацією відходів.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив сьогодні на нараді за участі віце-прем`єр-міністра Володимира Кістіона та голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, повідомляє Урядовий портал.

Гройсман наголосив, що вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів належить до компетенції міської влади. У той же час уряд готовий надати усю необхідну підтримку, що дозволить урегулювати це питання.

«Я вважаю, що Львів має бути чистим. Це є зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті як Львів не вирішується», – наголосив Гройсман.

Він підкреслив, жителі Львова не повинні страждати від «безгосподарності і безпорадності міських чиновників».

Глава уряду наголосив, що у міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатні ресурси, необхідні для урегулювання проблеми. За його словами, у 2017 році бюджет розвитку міста становитиме 1 млрд 800 млн грн.

”З такими грішми не вирішувати проблему, я вважаю, є просто не припустимо”, – підкреслив Гройсман.

Він згадав власний досвід міського голови щодо вирішення аналогічної проблеми у Вінниці.

”Я мав точно таку проблему і вирішив її ще 7 років тому, і забув, що вона була”, – зазначив Гройсман.

Він також наголосив, що в таких питаннях дуже важливі готовність і здатність міської влади вести діалог з мешканцями сусідніх громад.

Своєю чергою голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зауважив, що ключовим питанням у такій загрозливій ситуації є допомога мешканцям Львова.

”На превеликий жаль, я не бачу від міської влади бачення щодо стратегії поводження з твердими побутовими відходами, – сказав він. – Сьогодні ключове питання – це допомогти 700 тисячам мешканцям Львова, які ні в чому не винні і не можуть стати заручниками безгосподарності міської влади”.

За результатами зустрічі прем’єр-міністр доручив голові ОДА провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої знайти рішення щодо забезпечення покращення ситуації.

”Я хочу вас запевнити, що будь-яке рішення, яке потрібне для того, щоб допомогти вирішити цю проблему на рівні уряду, буде прийняте швидко і негайно”, – підкреслив він.