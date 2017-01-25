«Укрзалізниця» встановить безкоштовний Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» обіцяє цього року забезпечити покриття всіх залізничних вокзалів країни Інтернетом за бездротовою технологією Wi-Fi.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун на засіданні Кабінету міністрів, передає УНІАН.

”Будемо розвивати пасажирське сполучення, встановлювати квиткові термінали на вокзалах, хочемо встановити на всіх вокзалах безкоштовний Wi-Fi, оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього”, які матимуть світові стандарти», – повідомив Балчун.

Як повідомлялося, Інтернет за технологією Wi-Fi зараз є в усіх швидкісних поїздах ”Укрзалізниці”. Раніше ”Укрзалізниця” повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на поїзди.

У листопаді 2016 року «Укрзалізниця» запустила мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків. Ця універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.