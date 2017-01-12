«Укрзалізниця» повідомляє, що рух поїздів у складних погодних умовах здійснюється за графіком

Пасажирські поїзди в далекому і приміському сполученні відправляються і прибувають згідно з графіком руху, незважаючи на складні погодні умови в Україні.

Як повідомила прес-служба публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця», для забезпечення безперервного руху поїздів за минулу добу більш як 6 тисяч залізничників вивезли зі станцій і колій понад 40 тис. Кубічних метрів снігу, використовуючи 64 одиниці техніки. Крім того, від снігу і льоду очищено майже 11 тисяч стрілочних переводів, 403 пасажирські платформи та 235 станційних колій.

Загалом з початку негоди з 6 січня залізничники вивезли 138 тис. куб. м снігу.

У прес-службі наголошують, що для роботи в зимовий період у кожному регіоні створено оперативні штаби, які координують роботу з боротьби зі снігом. Так, встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств. Загалом до боротьби зі снігом готові 121 одиниця снігоочисної техніки та 101 одиниця снігоприбиральної техніки. Крім того, 2381 стрілочний перевід обладнано системою електрообігріву і 13 370 – системою пневмообдуву.

Як повідомлялося, у зв`язку з погіршенням погодних умов на початку січня цього року було обмежено рух автотранспорту у західних і південних областях. Ряд автодоріг в Одеській області досі закриті для проїзду.

Крім того, через негоду багато поїздів курсували із запізненнями, а деякі з них ламалися на шляху прямування. Зокрема, 6 січня за 40-50 км від Львова зламався швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+», який прямував за маршрутом Дарниця – Трускавець.

Після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 років.