”Укртелеком” з 1 січня скасував плату за дзвінки з таксофонів на фіксовані номери

«Укртелеком» з 1 січня 2017 року скасував плату за дзвінки з універсальних таксофонів на фіксовані номери по всій території України, повідомила прес-служба компанії.

«З нового року дзвінки з таксофонів на фіксовані номери в межах міста, області та всієї країни є безкоштовними», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, оператор з 1 січня не тарифікує і розмови з абонентами SIP-номерів «Укртелекому» (код «892»).

За даними прес-служби, мережа «Укртелекому» по Україні налічує майже 6 тис. універсальних таксофонів, які надають послуги вихідних і вхідних дзвінків.

«Це означає, що дзвінки з таксофона на таксофон по Україні також будуть безоплатними», – пояснила прес-служба.