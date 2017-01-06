Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в гірських районах західних областей

Український гідрометеорологічний центр попереджає про лавинну небезпеку в гірських районах трьох західних областей.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 6 січня у зв’язку із сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», – йдеться в повідомленні.